Donezk (dpa) - Bei blutigen Gefechten in der Ostukraine hat es nach Angaben der prowestlichen Führung erneut zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Im Raum Kramatorsk seien mindestens sechs Separatisten erschossen worden, teilte ein Armeesprecher in Lugansk mit. Zudem seien viele Aufständische mit Verwundungen in Krankenhäuser gebracht worden. Auch das Militär erlitt demnach Verluste. So seien bei Feuergefechten im Gebiet Donezk mehr als 30 Angehörige der Regierungstruppen verletzt worden.

