Los Angeles (dpa) - Die Ermittlungen gegen Popstar Justin Bieber wegen versuchten Raubes sind eingestellt worden. Die Behörden in Los Angeles sahen laut Medienberichten keine Beweise dafür, dass der Kanadier im Mai in einem Freizeitpark das Handy einer Besucherin an sich reißen wollte. Alle befragten Zeugen hätten die Darstellungen der Frau nicht bestätigen können. Allerdings gibt es noch andere Vorwürfe gegen den Musiker. Demnach soll er im Januar die Villa eines damaligen Nachbarn unter anderem mit Eiern beworfen haben. Die Staatsanwaltschaft will laut "TMZ.com" Anklage gegen Bieber erheben.

