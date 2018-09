Berlin/Neuruppin (dpa) - Beim Bau des Hauptstadtflughafens soll es nicht nur Bestechlichkeit gegeben haben, sondern auch illegale Preisabsprachen.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin geht in ihren Ermittlungen gegen den früheren Flughafen-Technikchef Jochen Großmann auch diesem Verdacht nach, wie Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer am Dienstag sagte. Er bestätigte damit Informationen des "Tagesspiegels" (Dienstag). Zum Stand der Ermittlungen äußerte er sich nicht.

Großmann soll mit seinem Wissen mehreren Firmen die Preisabsprache für ihre Angebote von Planungsleistungen für die Entrauchungsanlage im Terminal ermöglicht haben. Die Probleme mit der Anlage zählen zu den Hauptgründen, warum der Flughafen nicht in Betrieb gehen kann. Flughafenchef Hartmut Mehdorn will am Jahresende einen Eröffnungstermin nennen, der nun frühestens im Jahr 2016 liegen könnte.

Gegen Großmann wird auch wegen Bestechlichkeit ermittelt. Er wurde deshalb entlassen. Er hatte angekündigt, diesen Vorwurf entkräften zu wollen. Sie waren in einer anonymen Anzeige erhoben worden, wie Schiermeyer sagte.

Zu den neuen Anschuldigungen äußerte sich Großmanns Büro zunächst nicht. Die konkreten neuen Vorwürfe seien ihm von der Staatsanwaltschaft nicht bekannt gemacht worden, hieß es in einer Mitteilung seiner Dresdner Firma GICON am Dienstag; und: "Aus diesem Grund bitten wir um Verständnis, dass er sich nicht zu dem Verfahren äußern kann."

Flughafenchef Hartmut Mehdorn hatte am Montag im Brandenburger Landtag noch von einem Einzelfall gesprochen, weitere Enthüllungen aber nicht ausgeschlossen. Eine Arbeitsgruppe nimmt bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung zum 30. Juni die Vergabeverfahren unter die Lupe, an denen Großmann beteiligt war.

Dann will Mehdorn entscheiden, wieviel der 18 GICON-Beschäftigten am Flughafen weiterarbeiten. "Wenn sie nichts getan haben, sind wir natürlich schon interessiert, diese Experten zu haben; das sind gute Leute." Großmann war im vergangenen Sommer zum Flughafen gekommen, zunächst auf Honorarbasis, bis Mehdorn ihn im April fest einstellte.

