Berlin (dpa) - Die Nachrichtenagentur dpa hat die internationalen Pressestimmen zu Michael Schumachers Erwachen aus dem Koma zusammengestellt.

BULGARIEN:

"Standart": "Ein Wunder! Schumi wachte auf!"

"24 Tschassa": "Michael Schumacher macht die Augen auf und atmet selbstständig"

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Michael Schumacher kommt von weit her. Und der Weg, der bei der Rehabilitation noch vor ihm liegt, wird lang sein. Aber die Verlegung von Grenoble nach Lausanne ist ein Zeichen der Hoffnung."

"Le Figaro": "Der neue Kampf des Michael Schumacher. Auch wenn der frühere Rennfahrer aus dem Koma aufgewacht ist - seine Zukunft sieht weiterhin eher düster aus."

"Le Parisien": "Die Ungewissheit bleibt groß."

ENGLAND:

"Times": "Schumacher "kann wieder hören", nachdem er aus dem Koma erwacht ist - Beginn einer langen, schweren Reise"

"Daily Mirror": "Schu zurück von den Toten - Formel-1-Legende Michael Schumacher ist aus dem Koma erwacht und in einer Reha-Einrichtung. Er hat jetzt eine "lange Reha-Phase" vor sich."

"Independent": Die Rehabilitation des Formel-1-Champions wird näher am Zuhause der Familie fortgesetzt, aber Ärzte senken die Erwartungen."

ITALIEN:

"Gazzetta dello Sport": "Good News: Schumacher nicht mehr im Koma. Verlässt das Hospital von Grenoble."

"La Repubblica": "Schumi - die Hoffnung kehrt zurück. Im Krankenhaus von Lausanne wird die Reha beginnen. Seine Familie ist bei ihm in einem eigens eingerichteten Bereich, der die Privacy schützen soll."

"La Stampa": "Fünf TV-Sendewagen, zwei Dutzend Neugierige, kein Fan. Vor dem Hospital von Lausanne bringt der Krankenhausaufenthalt Michael Schmachers kaum die alltägliche Routine durcheinander."

"Corriere della Sera": Schumacher öffnet die Augen. Ist aus dem Koma erwacht, nach 169 Tagen, also fast sechs Monaten. Eine äußerst lange Zeit, die der siebenfache F1-Weltmeister in Intensivtherapie in Grenoble verbrachte."

NIEDERLANDE:

"nrc.next": "Die 9 Leben von Michael Schumacher (...) Wie es ihm wirklich geht, ist nicht bekannt. Aber bekannt ist, dass aufgeben nie - nie! - eine Option für den siebenfachen Weltmeister war."

"De Volkskrant": "Die Frage ist, ob der Medienzirkus diesmal seine Zelte vor dem Universitätskrankenhaus in Lausanne aufschlagen wird. Gestern war es noch relativ ruhig. Vielleicht bleibt die Medienaufmerksamkeit in der nächsten Zeit vor allem auf die Fußball-WM in Brasilien und danach die Tour de France gerichtet."

SPANIEN:

"El País": "Schumacher kommt seinem Zuhause ein Stück näher."

"El Periódico": "Man weiß nur, dass Schumacher aus dem Koma aufgewacht ist und das Krankenhaus verlassen hat. Ansonsten hüllt seine Sprecherin sich in Schweigen. Sie sagt nichts dazu, wie stark das Gehirn geschädigt ist oder in welchem Maße der Ex-Rennfahrer bei Bewusstsein ist und sich bewegen kann."

"Marca": "Der Kampf des Michael Schumacher geht weiter. Bisher war es in seinem Leben mit voller Geschwindigkeit vorangegangen. Nun wird er nur langsam Schritt für Schritt Fortschritte machen."

"As": "Eine Rückkehr ins Leben: Nach seinem Sturz kämpfte Schumacher darum, am Leben zu bleiben. Nun beginnt für ihn ein neuer Kampf. Er will möglichst viel von dem zurückerlangen, was er einmal war."