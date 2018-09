Wien (AFP) Knapp ein halbes Jahr nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Wien sind die beiden Täter zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag. Die beiden Angeklagten, ein 49-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, hatten den Geldtransporter in der Nacht auf den 23. Dezember 2013 überfallen und dabei gut drei Millionen Euro erbeutet. Im Prozess gaben sie an, sie hätten mit dem Geld Kindern in Afrika helfen wollen.

