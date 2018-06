Islamabad (AFP) Pakistans Ministerpräsident Nawaz Sharif hat den afghanischen Präsidenten Hamid Karsai aufgefordert, die gemeinsame Grenze abzuriegeln, um Extremisten an der Flucht vor der laufenden Militäroffensive zu hindern. Sharif habe Karsai am Montagabend angerufen, um ihn um Mithilfe zu bitten, sagte eine Sprecherin des pakistanischen Außenministerium der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Pakistan hatte am Sonntag eine lange erwartete Großoffensive gegen Taliban- und Al-Kaida-Kämpfer gestartet, die in den halbautonomen Stammesgebieten entlang der Grenze zu Afghanistan ihre Rückzugsgebiete haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.