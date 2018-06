Lahore (AFP) Bei Zusammenstößen der pakistanischen Polizei mit Anhängern eines einflussreichen Predigers in der Stadt Lahore sind nach Krankenhausangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Alle Opfer, unter ihnen zwei Frauen, hätten Schusswunden, sagte der Arzt Abdul Rauf am Dienstag im Jinnah-Krankenhaus in der nordöstlichen Metropole. 80 weitere Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

