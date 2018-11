Kattowitz (SID) - Die deutschen Volleyballer sind bei der Weltmeisterschaft in Polen in der Vorrunde im polnischen Kattowitz entweder um 13 Uhr oder um 16.30 Uhr im Einsatz. Zum Auftakt am 1. September gegen Titelverteidiger Brasilien muss die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen mittags ran. Auch das zweite Spiel gegen Vize-Weltmeister Kuba beginnt um 13 Uhr (3. September).

Die restlichen drei Partien gegen Tunesien (5. September), Finnland (6. September) und Südkorea (7. September) sind für 16.30 Uhr terminiert. Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Polen und Serbien findet am 30. August im bereits ausverkauften Nationalstadion in Warschau statt. Alle 60.000 Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen.

Die Vorrunde wird in vier Sechsergruppen ausgetragen. Die jeweils vier besten Teams pro Gruppe ziehen in die zweite Phase mit je zwei Gruppen á acht Mannschaften ein. Die Ergebnisse gegen die ebenfalls für die zweite Runde qualifizierten Teams werden mitgenommen.

Aus den zwei Achtergruppen ziehen jeweils die drei besten Teams in die dritte Runde ein, die in zwei Dreiergruppen absolviert wird. Die dortigen Erst- und Zweitplatzierten erreichen das Halbfinale und spielen um die Medaillen.