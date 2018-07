Colombo (AFP) Im Süden Sri Lankas haben radikale Buddhisten trotz einer Ausgangssperre in der Nacht zu Dienstag erneut die örtliche muslimische Bevölkerung angegriffen. Am zweiten Tag der Unruhen wurden erneut Geschäfte und Wohnhäuser angezündet, wie Polizei und Anwohner berichteten. Dabei wurde bei einem Angriff auf eine Farm in der Küstenstadt Alutgama mindestens ein Wächter getötet. Seit Sonntagabend gab es damit insgesamt vier Tote bei den Übergriffen von Anhängern einer radikalen Buddhistengruppe auf die muslimische Minderheit.

