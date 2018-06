Beirut (AFP) Im Osten Syriens haben sich Kämpfer der radikalen Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) Aktivisten zufolge heftige Kämpfe mit anderen Rebellen geliefert. Die Isis-Kämpfer hätten am Montag in der östlichen Grenzprovinz Deir Essor "vorzurücken versucht", doch habe es schwere Kämpfe mit rivalisierenden Aufständischen gegeben, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Isis liegt seit Januar im offenen Konflikt mit anderen islamistischen und moderaten Rebellengruppen in Syrien, die der Gruppe die brutale Verfolgung ihrer Gegner vorwerfen.

