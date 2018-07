Washington (AFP) Angesichts der Dschihadisten-Offensive im Irak schickt US-Präsident Barack Obama 275 Soldaten nach Bagdad. Die Truppen sollen den US-Kräften vor Ort beim Schutz von US-Bürgern und der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt helfen und seien falls notwendig "für Kampfeinsätze ausgerüstet", schrieb Obama am Montag an den Kongress. Die Entsendung der Soldaten habe am Sonntag begonnen, heißt es in dem Brief.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.