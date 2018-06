Kiew (AFP) Bei einer Explosion in der Ukraine ist eine Erdgasleitung in Richtung Europa beschädigt worden. Die wahrscheinlichste Ursache der Explosion an der als "Transsibirische Pipeline" bekannten Leitung sei ein "Terrorakt", sagte der ukrainische Innenminister Arsen Awakow am Dienstag. Pipeline-Betreiber Uktransgaz erklärte, die Gaslieferungen nach Europa seien nicht betroffen. Der Tod eines russischen Journalisten bei Kämpfen in der Ostukraine verschärfte derweil die Spannungen.

