Kiew (AFP) Die Ukraine rechnet trotz des russischen Lieferstopps nicht mit Engpässen bei der Gasversorgung. Die Verbraucher würden durch den Gasstreit "gar nicht" in Mitleidenschaft gezogen, sagte der Chef der ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Andrij Kobolew, am Dienstag einem lokalen Fernsehsender. Es sei noch genügend Gas in den Speichern. Genaue Angaben zur Menge machte er aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.