Washington (AFP) Ein Streit zwischen Apple und Verbrauchern um angebliche Preisabsprachen für elektronische Bücher ist Medienberichten zufolge außergerichtlich beigelegt worden. Die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichtete am Dienstag, Konzern und Kläger - neben Verbrauchern auch einige US-Bundesstaaten - hätten eine Grundsatzeinigung erzielt. Diese müsse aber noch vom US-Bezirksgericht in New York bestätigt werden, schrieb die Zeitung unter Berufung auf den Anwalt der Kläger, Steve Berman. Einzelheiten der Einigung wurden nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.