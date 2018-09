Washington (AFP) Nach einem Zwillingstornado im US-Bundesstaat Nebraska haben Rettungskräfte am Dienstag in mehreren Ortschaften unter den Trümmern nach Opfern gesucht. Mindestens zwei Menschen kamen dem Nachrichtensender CNN zufolge ums Leben, als zwei mächtige Wirbelstürme am Montag direkt nebeneinander durch die ländliche Gegend zogen und schwere Verwüstungen anrichteten. Besonders stark betroffen war demnach das Dorf Pilger, wo 40 bis 50 Häuser zerstört worden seien.

