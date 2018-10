Kairo (AFP) Nach zehn Monaten Haft und knapp fünf Monaten Hungerstreik hat die ägyptische Justiz den Al-Dschasira-Reporter Abdullah Elschami am Dienstag auf freien Fuß gesetzt. In weißer Häftlingskleidung und sichtlich angeschlagen verließ Elschami eine Polizeistation in Kairo, wie ein AFP-Korrespondent beobachtete. Die Generalstaatsanwalt hatte seine Freilassung am Montag angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.