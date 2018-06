Seattle (dpa) - Die Rückrufwelle birgt für General Motors immer größere finanzielle Risiken. Die auf Verbraucherklagen spezialisierte US-Anwaltskanzlei Hagens Berman sieht die Marke GM derart beschädigt, dass der Wert aller Wagen des größten US-Autobauers gelitten habe. Hagen Bermanns will nun über eine Sammelklage mehr als 10 Milliarden Dollar an Schadenersatz für Autobesitzer erstreiten, wie die Kanzlei in Seattle ankündigte. GM muss sich bereits mit einer Reihe von Klagen im Zusammenhang mit defekten Zündschlössern auseinandersetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.