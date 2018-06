Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat der tunesischen Regierung ihre Unterstützung beim Übergang zur Demokratie zugesagt. "Wir sehen, dass Tunesien große Anstrengungen unternimmt, um auf dem Weg der Transformation und Demokratisierung Fortschritte zu erzielen", sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem tunesischen Regierungschef Mahdi Jomaa in Berlin. Sie lobte insbesondere den Verfassungsprozess und die bevorstehenden Wahlen in dem nordafrikanischen Land. Merkel und Jomaa erörterten auch die Sicherheitslage in Tunesien. Es sei von "entscheidender Bedeutung", dass die Grenze des Landes zu Libyen gut gesichert sei, sagte Merkel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.