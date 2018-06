Paris (AFP) Im Bieterrennen um Alstom macht nun der Siemens-Widersacher General Electric (GE) mobil: Der Chef des US-Konzerns, Jeffrey Immelt, kehrt am Donnerstag mit einem verbesserten Angebot nach Paris zurück. Immelt werde bei seinem zweitägigen Besuch in der französischen Hauptstadt unter anderem Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg treffen, verlautete am Mittwoch aus informierten Kreisen. Gegenwind bekommen Siemens und Mitsubishi auch von Alstom-Hauptaktionär Bouygues.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.