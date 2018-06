Berlin (AFP) Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel fordert vom EU-Gipfel kommende Woche eine Entscheidung für Jean-Claude Juncker als künftigen Präsidenten der EU-Kommission. "Wir müssen auf jeden Fall Ende nächster Woche einen Kandidaten haben - zusammen mit den Prioritäten, die wir in der EU für die nächsten fünf Jahre stecken", sagte Bettel nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch vor Journalisten in Berlin .

