Seattle (dpa) - Vom weltgrößten Online-Händler Amazon wird heute die Präsentation seinen ersten Smartphones erwartet. Der Konzern lud für Mittwochabend europäischer Zeit zu einer Neuheiten-Vorstellung in Seattle ein. Laut Medienberichten will Amazon ein Smartphone zeigen, das unter anderem dank einem ausgeklügelten Kamera-System 3D-Bilder ohne Bedarf an einer Spezialbrille anzeigen kann. Mit den Kameras soll das Gerät auch das Gesicht des Nutzers erkennen können. Das "Wall Street Journal" berichtet, das Smartphone solle in den USA voraussichtlich Ende September auf den Markt kommen.

