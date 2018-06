Brüssel (AFP) Die als bürokratisch verschriene EU-Kommission lichtet den europäischen Gesetzes-Dschungel. Am Mittwoch stoppte die Behörde fünf Gesetzespläne und zog Zwischenbilanz bei Abbau und Vereinfachung bestehender Gesetze, wie sie in Brüssel erklärte. Unter anderem wurden geplante Änderungen an der Richtlinie für schwangere Arbeitnehmerinnen und ein Vorschlag für Sicherheitsgebühren in der Luftfahrt in Brüssel ad acta gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.