New York (dpa) - Die aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannte britische Schauspielerin Emilia Clarke (27) wird in dem Psycho-Thriller "Voice from the Stone" mitspielen.

Die Dreharbeiten sollen im November in Italien beginnen, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. "Voice from the Stone" spielt in der Toskana der 1950er Jahre und erzählt die Geschichte einer Krankenschwester, die einem kleinen Jungen über den Tod seiner Mutter hinweghilft. Eric D. Howell soll mit dem Film sein Regiedebüt feiern.