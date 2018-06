Porto Alegre (dpa) - Mit einem späten Siegtor in einer verrückten Partie hat die Niederlande das Achtelfinale der WM in Brasilien so gut wie erreicht. Memphis Depay rettete der Elftal in Porto Alegre mit seinem Treffer den 3:2 -Sieg gegen die tapfer kämpfenden Australier, die damit kaum noch Chancen auf die nächste Runde haben. Die Niederländer führen mit sechs Punkten die Tabelle an.

