Berlin (dpa) - Nach seiner provisorischen 90-Tage-Sperre durch den Fußball-Weltverband hat Franz Beckenbauer die Fragen der FIFA-Ethikkommission "per Mail & Fax" nun doch beantwortet. Das teilte sein Manager Marcus Höfl via Twitter mit. Die Sperre war wegen mangelnder Kooperation des Fußball-Kaisers mit FIFA-Chefermittler Michael Garcia bei der Untersuchung der umstrittenen WM-Vergaben an Russland 2018 und Katar 2022 erlassen worden. Ein Ende der Sperre ist jetzt wahrscheinlich.

