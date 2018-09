Cuiaba (dpa) - Russland und Südkorea sind mit einem Unentschieden in die Fußball-WM in Brasilien gestartet. Die beiden Teams trennten sich in Cuiaba 1:1 und bleiben damit aussichtsreich im Rennen um den Achtelfinaleinzug. Im ersten Spiel der Gruppe H hatte sich zuvor Belgien mit 2:1 gegen Algerien durchgesetzt. Brasilien musste in seinem zweiten Vorrundenspiel einen Dämpfer hinnehmen. Der Gastgeber kam in Fortaleza gegen Mexiko nicht über ein 0:0 hinaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.