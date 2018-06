Rio de Janeiro (dpa) - Durch ein 0:2 gegen Chile ist Weltmeister Spanien als erst fünfter Titelverteidiger in der WM-Historie bereits in der Vorrunde gescheitert. Eduardo Vargas und Charles Aranguiz mit ihren Treffern stürzten die Iberer in Rio de Janeiro brutal vom Fußball-Thron und schossen Chile vorzeitig ins Achtelfinale.

