Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen stellen heute den Verfassungsschutzbericht 2013 vor. Eine wesentliche Frage dürfte dabei sein, wie die Gefährdung in Deutschland durch Islamisten einzuschätzen ist. Wie Maaßen vor kurzem mitgeteilt hatte, sind von mehr als 300 Islamisten, die in den syrischen Bürgerkrieg gezogen waren, etwa 100 wieder in Deutschland zurück, ein gutes Dutzend davon mit Kampferfahrung.

