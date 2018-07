Bagdad (dpa) - Der Vormarsch der Terrororganisation Islamischer Staat im Irak und Syrien in Richtung Bagdad bringt politische Gegner an einen Tisch. Sunnitische und schiitische Politiker im Irak forderten nach einem Treffen in der irakischen Hauptstadt nach Angaben des Nachrichtenportals "Sumaria News" das irakische Volk auf, zusammenzustehen. Sunniten und Schiiten müssten eine Einheit gegen die "Terroristen" bilden, hieß es. Vor gut einer Woche hat Isis die Millionenstadt Mossul im Nordirak eingenommen. Nun kämpfen die Dschihadisten nicht weit von Bagdad entfernt gegen Regierungstruppen.

