Köln (SID) - Bei der WM in Brasilien steht Weltmeister Spanien vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Chile bereits unter Druck. Um 21.00 Uhr trifft die "Rote Furie" auf Chile. Zuvor wollen die Niederlande nach ihrem 5:1-Coup über Spanien gegen Australien einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale gehen. Um 0.00 Uhr stehen sich zudem Kamerun und Kroatien gegenüber.

Rund ein Jahr vor Beginn der WM-Endrunde in Kanada testen die deutschen Frauen in Vancouver ihre Form. Anstoß der Partie zwischen dem Europameister und dem Gastgeber der Weltmeisterschaft 2015 ist in der Nacht zu Donnerstag um 4.00 Uhr.

Bayern München hat im Play-off-Finale seinen ersten Matchball. Um 19.30 Uhr tritt der Emporkömmling mit der 2:1-Führung im Rücken beim früheren Serienmeister Alba Berlin an.