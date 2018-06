München (AFP) Der geplante Berliner Großflughafen BER bekommt einen neuen Technik-Chef. Der Diplom-Ingenieur Jörg Marks, bislang leitender Manager bei Siemens, übernehme den Posten zum 1. August, teilte Siemens am Mittwoch in München mit. Siemens ist am BER für die Steuerungstechnik der Entrauchungsanlage zuständig - die Anlage ist das größte Problem des Großprojekts.

