Hannover (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat an die USA appelliert, die Dschihadisten im Irak notfalls auch militärisch zu stoppen. "Die Amerikaner haben mit ihrem damaligen Einmarsch in den Irak auch eine besondere Verantwortung für die Entwicklung des Landes übernommen", sagte Kauder der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" vom Mittwoch. Sie müssten deshalb auch "ein erneutes militärisches Eingreifen in Erwägung ziehen".

