Washington (AFP) Anderthalb Monate nach der qualvollen Exekution eines Todeskandidaten wegen einer falsch gesetzten Giftspritze ist in den USA erstmals wieder ein Mann hingerichtet worden. In Jackson im US-Staat Georgia wurde in der Nacht zum Mittwoch ein 58-jähriger verurteilter Mörder exekutiert, wie ein Sprecher der Strafvollzugsbehörden mitteilte. Der Mann sei um kurz vor Mitternacht (Ortszeit) für tot erklärt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.