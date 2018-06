Kairo (AFP) Der zu drei Jahren Haft verurteilte ehemalige ägyptische Präsident Husni Mubarak hat sich im Militärkrankenhaus in Kairo ein Bein gebrochen. Wie Ärzte am Donnerstag mitteilten, zog sich der 86-jährige Häftling den Oberschenkelbruch bei einem Sturz in seinem Zimmer zu. Mubarak könnte den Angaben zufolge schon bald operiert werden.

