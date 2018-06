Buenos Aires (AFP) Nach der Verurteilung Argentiniens zur Begleichung seiner Altschulden bei zwei US-Hedgefonds hat die Regierung des Landes mitgeteilt, sie könne ihren sonstigen Gläubigern die bis Ende des Monats fälligen Raten nicht zahlen. Das Wirtschaftsministerium in Buenos Aires erklärte am Mittwoch, da die Zahlungen an die anderen Gläubiger über New York liefen, sei es "unmöglich" sie zu tätigen, ohne gleichzeitig bei den beiden Hedgefonds die eingeforderten Schulden von 1,4 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) zu begleichen. Dies aber lehnt Argentinien strikt ab.

