Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat Nationalspieler Philipp Neumann (22) vom Ligakonkurrenten Brose Baskets Bamberg verpflichtet. Der Center, der im Dezember zunächst auf Leihbasis nach Oldenburg gekommen war, erhält einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Die EWE Baskets machten von einer Kaufoption innerhalb des Leihvertrags Gebrauch.

Neumann ist derzeit in den USA und hofft auf den Sprung in die nordamerikanische Profiliga NBA. "Sollte ich meinen Traum wahr machen und in der NBA spielen, werde ich mein Glück nicht fassen können. Aber sollte es nicht klappen, komme ich erhobenen Hauptes nach Oldenburg und gebe alles", sagte er.

Weiterhin gab Oldenburg den Abschied von Center Jannik Freese bekannt, dessen Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert wurde.