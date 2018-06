Rio de Janeiro (AFP) Die brasilianische Polizei hat am Mittwoch dutzende chilenische Fußball-Fans festgenommen, die kurz vor dem WM-Spiel zwischen Chile und Spanien gewaltsam ins Stadion in Rio de Janeiro eingedrungen waren. Die Fans, die keine Eintrittskarten für das Spiel im Maracanã-Stadion besaßen, zerstörten die Glastür zum Pressezentrum, überwanden Absperrungen und gelangten in nicht-öffentliche Bereiche, wie ein Sicherheitsmann der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Wachleute hätten die Eindringlinge aufgehalten und der Polizei übergeben. Die Polizei habe hundert Fans festgenommen.

