Berchtesgaden (AFP) Der am Donnerstag aus der Riesending-Schachthöhle befreite Forscher Johann Westhauser ist in ein Krankenhaus geflogen worden. "Der Patient ist jetzt in der Klinik. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", sagte Einsatzleiter Klemens Reindl von der Bergwacht Nachmittag in Berchtesgaden vor Journalisten. Er habe die Rettungsaktion insgesamt "gut überstanden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.