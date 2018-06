Brüssel (AFP) Die Europäische Union wird nach dem Willen von Energiekommissar Günther Oettinger grundsätzlich am bisherigen Energiesparkurs festhalten. Das würde zwar kein rechtlich bindendes, aber ein politisch verbindliches Ziel bedeuten, sagte Oettinger am Mittwochabend in Brüssel. Es geht um die Vorgaben, die sich die EU für das Jahr 2030 auferlegt und die nach dem Willen von Umweltschützern auch rechtlich bindend sein sollten.

