Luxemburg (AFP) Die Euro-Finanzminister haben die Auszahlung einer weiteren Hilfstranche an Zypern in Höhe von 600 Millionen Euro beschlossen. Das Geld aus dem Euro-Rettungsfonds solle in der ersten Juni-Hälfte an das Land ausgezahlt werden, erklärte die Eurogruppe nach einem Treffen am Donnerstagabend in Luxemburg. Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird aller Voraussicht nach weitere 86 Millionen Euro an das Mittelmeerland überweisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.