Luxemburg (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die Debatte um den europäischen Stabilitätspakt befeuert: Die Französin kritisierte das Regelwerk als zu kompliziert und warnte am Donnerstag in Luxemburg davor, dass der Pakt unterschiedliche Interpretationen zulasse. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem kündigte eine Überprüfung des umstrittenen Paktes am Jahresende an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.