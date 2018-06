Berlin (AFP) Der Verlag Axel Springer beteiligt sich an einem französischen Start-up, das eine Suchmaschine anbietet. Über die Tochtergesellschaft Axel Springer Digital Ventures würden 20 Prozent der Anteile an der Firma Qwant.com erworben, teilte der Verlag am Donnerstag in Berlin mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Axel Springer wolle an den "Innovationen" auf dem Markt für Suchmaschinen teilhaben. Qwant sei ein junges Unternehmen, "das hier Vielfalt und neue Impulse einbringt".

