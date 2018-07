Berlin (AFP) Die Deutsche Telekom sucht nach weiteren Einsparmöglichkeiten im Personalbereich. Das "Manager Magazin" berichtete am Donnerstag vorab aus seiner neuen Ausgabe, der Konzern habe die Unternehmensberatung McKinsey damit beauftragt, nach Einsparpotenzial zu suchen. Die Telekom plane Kürzungen in der Verwaltung in Höhe von rund drei Milliarden Euro bis zum Jahr 2018. Die Initiative sei Teil des neuen Telekom-Programms BEST (Build an Efficient and Smart Telekom).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.