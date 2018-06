Wien (AFP) Eine Rede des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan in einer Halle der österreichischen Hauptstadt Wien hat am Donnerstag tausende Anhänger und Gegner mobilisiert. Die Rede wurde von 7000 Zuschauern in der Halle und von weiteren 6000 Zuschauern auf einer großen Leinwand außerhalb des Gebäudes verfolgt, während nach Angaben der Polizei 6000 Menschen gegen Erdogan demonstrierten. Nach Angaben der Veranstalter nahmen an der Protestkundgebung sogar 10.000 Menschen teil.

