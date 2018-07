Paris (AFP) Im Bieterrennen um den französischen Industriekonzern Alstom hat der Siemens-Widersacher General Electric (GE) ein nachgebessertes Angebot vorgelegt. GE bietet die Gründung von drei Gemeinschaftsunternehmen in den Bereichen intelligente Energienetze, erneuerbare Energien inklusive Wasserkraft sowie Atomkraft und Dampfturbinen an, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der französischen Regierung wird ein "Veto-Recht" bei Fragen eingeräumt, die "Sicherheit und Technologie von Atomkraftwerken" angehen.

