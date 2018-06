Washington (AFP) Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) hat vor überzogener Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU gewarnt. "Wir diskutieren über Chlorhühnchen, ohne die Chancen eines Freihandelsabkommens zu sehen", sagte Grosse-Brömer am Mittwoch vor Journalisten in Washington. Die Einhaltung von europäischen Standards müsse natürlich diskutiert werden, allerdings dürfe das Abkommen "nicht im Vorwege schon kaputtgeredet" werden. Der CDU-Politiker hatte sich am Dienstag mit dem US-Außenhandelsbeauftragten Michael Froman getroffen.

