Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) betrachtet die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt mit Sorge. Derzeit gebe es im Immobiliensektor Anzeichen "für Preisentwicklungen, die gefährlich sind", sagte Schäuble am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Jacob Lew in Berlin. "Auf die Dauer ist das Maß an Liquidität zu groß und das Zinsniveau zu niedrig", sagte Schäuble angesichts der steigenden Immobilienpreise bei anhaltend niedrigen Zinsen.

