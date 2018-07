Berlin (AFP) Die Mittelständler in der Union wollen mit einer Kampfansage gegen heimliche Steuererhöhungen das wirtschaftspolitische Profil ihrer Partei schärfen. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) will sich auf dem CDU-Parteitag im Dezember in Köln für eine "Steuerbremse" zum Stopp der sogenannten kalten Progression stark machen, wie deren Vorsitzender Carsten Linnemann (CDU) am Donnerstag vor Journalisten in Berlin sagte. Seine Vereinigung habe ein Konzept vorgelegt, das ab 2017 umgesetzt werden solle. "Es geht um die Abschaffung einer Ungerechtigkeit", sagte Linnemann.

