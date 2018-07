Berlin (AFP) Der Ausbau von Solarstrom-Anlagen in Deutschland kommt nach Branchenangaben weiter nur schleppend voran. Bis Ende Mai seien etwa 818 Megawatt Leistung installiert worden, 45 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) am Donnerstag in Berlin mit. Er berief sich auf bislang unveröffentlichte Zahlen der Bundesnetzagentur.

