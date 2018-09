São Paulo (dpa) - England droht das vorzeitige Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Das Team verlor 1:2 gegen Uruguay und bleibt in der Gruppe D ohne Punkt. Matchwinner für die Südamerikaner war Luis Suarez, der beide Treffer erzielte. Wayne Rooney hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. In der Gruppe C steht Kolumbien nach einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.